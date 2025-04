Speeltoestel teruggeroepen vanwege kans op verwondingen, beknelling en verstikking

Speelgoedverkoper Russle.nl roept een speeltoestel terug omdat het product op meerdere punten niet aan de veiligheidseisen voldoet. Het gaat om het Speeltoestel Peuter Busje XXL met Glijbaan in de kleur wit. Het product is van 25 maart 2023 tot 23 maart 2025 verkocht via de website van Russle en via webwinkel Bol.

Het toestel bevat scherpe onderdelen, heeft gevaarlijke openingen en er kunnen kleine onderdelen loskomen. Hierdoor bestaat er een kans op verwondingen, beknelling en verstikking, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Speeltoestel Peuter Busje XXL met Glijbaan Wit

Verstikking door losse onderdelen en scherpe punten

Zo kunnen verschillende kleine onderdelen van het toestel kunnen loslaten of losgetrokken worden waardoor er gevaar voor verstikking kan ontstaan. Daarnaast bevatten sommige elementen scherpe punten waaraan kinderen zich kunnen verwonden. Het toestel heeft diverse gevaarlijke openingen nabij de glijbaan, schommel en basketbalring. Dit kan mogelijk verstikking of verwurging opleveren. Verder is de ruimte tussen de vloer en de onderkant van de voetensteun van de in hoogte verstelbare schommel in twee standen te klein waardoor er een ernstig gevaar bestaat voor beknelling.

Russle.nl roept klanten op direct te stoppen met het gebruik van het speeltoestel. Ze kunnen zich melden bij het bedrijf en krijgen dan informatie over de retournering en de terugbetaling. Indien je het speeltoestel cadeau hebt gedaan, waarschuw dan de ontvanger. Het is niet bekend hoeveel speeltoestellen er zijn verkocht. ANP