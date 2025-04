Meerdere soorten speelgoed per direct teruggeroepen om risico op verstikking

Er zijn twee speelgoedartikelen teruggeroepen vanwege ernstig gevaar voor jonge kinderen. Het gaat om een constructiespeelgoedvoertuig en pluche boerderijdieren. Beide producten blijken onveilig te zijn en kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Ouders wordt dringend verzocht het gebruik per direct te stoppen.

De waarschuwing komt van Van Manen’s Handelsonderneming uit Veenendaal en Toys Amsterdam, na onderzoek naar de productveiligheid.

Bij het eerste product, de "Mini Club construction vehicles" met type 550068 en batchnummer 041742, is gebleken dat onderdelen kunnen losraken of afbreken. Hierdoor kunnen kleine stukjes ontstaan die door jonge kinderen mogelijk worden ingeslikt, met verstikkingsgevaar tot gevolg. Het artikel was te herkennen aan barcode 8713219447178.

Ook het tweede product, een knuffel uit de serie "Pluche boerderij dieren" (type 660234, batchnummer 041942), blijkt niet veilig te zijn. De stiknaad kan losraken, waardoor de vulling naar buiten komt. Kinderen kunnen deze vulling in de mond nemen en mogelijk inslikken, wat kan leiden tot verstopping of verstikking. Deze knuffel heeft als barcode 8713219352519.

In beide gevallen verzoeken de leveranciers om het gebruik van het speelgoed direct te stoppen en het artikel terug te brengen naar de winkel van aankoop. Het volledige aankoopbedrag zal worden vergoed. Voor vragen kunnen consumenten contact opnemen via telefoonnummer 0318-549150 of via het e-mailadres toys.gifts@manen.nl.