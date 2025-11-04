Albert Heijn roept snacks terug: kaasnuggets blijken kipnuggets te zijn

Albert Heijn roept de Vivera Vegetarische Kaas Nuggets terug. Uit een controle bleek dat de verpakkingen mogelijk geen kaasnuggets bevatten, maar vegetarische kipnuggets. Daarin zit soja, in de kaasnuggets niet.

Het gaat specifiek om verpakkingen van 180 gram met de houdbaarheidsdatum 27/11/25. De soja is niet vermeld op de ingrediëntenlijst op de verpakking en kan daardoor gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie. Consumptie van soja kan bij allergische personen problemen met de luchtwegen, het maag- en darmsysteem en de huid opleveren.

De verpakkingen zijn geleverd aan vestigingen in Nederland en België. Consumenten die het product hebben gekocht, kunnen zich melden bij de servicebalie van de Albert Heijn.

Vegetarische Kaas Nuggets met een andere houdbaarheidsdatum kunnen gewoon geconsumeerd worden.