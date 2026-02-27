Volg Hart van Nederland
BMW roept honderdduizenden auto's terug om brandrisico

Terugroepactie

Vandaag, 21:58 - Update: 1 uur geleden

BMW roept wereldwijd opnieuw honderdduizenden auto's terug vanwege mogelijk brandgevaar. Volgens een publicatie in de database van de Duitse transportautoriteit KBA gaat het om 337.374 voertuigen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Een Nederlandse woordvoerder van BMW was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Benieuwd wat je moet doen bij een terugroepactie? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Kortsluiting

De terugroepactie betreft auto's die zijn geproduceerd tussen 9 juni 2022 en 5 december 2025. Het gaat om de modellen i5, 5-serie, M5, 7-serie en i7. Volgens de KBA kan een onjuiste plaatsing van bekabeling in de cockpit leiden tot beschadiging van kabels bij het vervangen van het microfilter. Dit kan kortsluiting veroorzaken, wat in het ergste geval kan leiden tot rookontwikkeling en brand.

Tegen het Duitse persbureau dpa laat een woordvoerder weten dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. Er zijn geen ongevallen bekend die in verband worden gebracht met het mogelijke defect.

Enkele weken geleden kondigde BMW al een terugroepactie aan voor honderdduizenden voertuigen, waarvan circa 5.500 in Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

