BMW roept honderdduizenden auto's terug, kan tijdens rijden in brand vliegen

Vandaag, 21:01

BMW roept wereldwijd honderdduizenden auto's terug vanwege een technisch mankement dat brand kan veroorzaken. Dat maakte de Duitse autofabrikant woensdag bekend. Ook in Nederland zijn duizenden eigenaren de dupe.

Volgens een Nederlandse woordvoerder gaat het in ons land om 5500 voertuigen. "De eigenaren van de voertuigen worden zo spoedig mogelijk benaderd door de dealer om de terugroepactie te verhelpen", meldt hij. Wereldwijd zouden ongeveer 575.000 auto's betrokken zijn, zo schrijft het Duitse vakblad kfz-Betrieb.

Welke BMW-modellen hebben brandgevaar?

Het gaat om voertuigen die zijn geproduceerd tussen juli 2020 en juli 2022. Onder meer de 2-serie Coupé, verschillende uitvoeringen van de 3-serie, 4-serie en 5-serie, de 6-serie Gran Turismo en de 7-serie sedan vallen onder de terugroepactie. Ook de SUV-modellen X4, X5 en X6 en de sportieve Z4 worden genoemd door BMW.

Niet alleen auto's uit de fabriek kunnen het probleem hebben. Ook voertuigen die bij een eerdere reparatie een defecte schakelaar kregen, kunnen getroffen zijn.

Wat is er technisch mis?

Uit productinspecties bleek dat er een defecte solenoïdeschakelaar in de startmotor kan zitten. Dit onderdeel zet elektrische signalen om in beweging. Na veelvuldig starten kan overmatige slijtage ontstaan. Daardoor kan het lastig worden om de auto te starten of lukt dat helemaal niet meer.

In het ergste geval kan kortsluiting ontstaan. De startmotor kan dan oververhit raken en brand veroorzaken, zelfs tijdens het rijden. Bestuurders kunnen rook opmerken tijdens het rijden of bij het uitstappen. BMW adviseert om de motor in zo’n situatie niet onbeheerd te laten draaien.

Vorig jaar september riep BMW nog 1,2 miljoen auto's terug. In Nederland ging het toen om bijna 14.000 voertuigen.

Door ANP

