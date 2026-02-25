Gloednieuwe BMW brandt volledig uit in Den Haag

Brand
Vandaag, 11:45 - Update: 3 uur geleden
Een pas twee maanden oude BMW is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uitgebrand in Den Haag. Dat meldt een correspondent ter plaatse. De auto stond geparkeerd op een laadplaats voor elektrische auto's, maar was zelf niet aangesloten op de laadpaal.
De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur zou zijn ontstaan aan de linkerachterzijde van de BMW. De politie doet onderzoek naar het incident.
