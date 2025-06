Waarschuwing babykoekjes om verkeerde verpakking, allergeen niet vermeld

Opnieuw een belangrijke veiligheidswaarschuwing deze woensdag: babykoekjes van een bekend merk hebben een specifiek ingrediënt en daarmee allergeen in het product zitten. Maar deze staan niet op de verpakking. Mensen met een bepaalde allergie kunnen ze daardoor beter laten liggen.

Maar eerst: hoe werkt zo'n terugroepactie eigenlijk? In bovenstaande video leggen we het je uit.

Om welke koekjes gaat het?

Het gaat om de volgende koekjes van producent Nestlé: Baby Cereals Biscuit 250 gram. Het ingrediënt tarwe en het allergeen staan niet op de verpakking maar zitten dus wel in het product. Mensen met een tarwe- of glutenallergie krijgen het dringende advies om de koekjes niet te eten of het aan een kind te geven. Iedereen die geen last van eerdergenoemde allergie heeft kan de koekjes veilig eten.

Verdere details zijn ook vrijgegeven door de fabrikant. Hier staan ze op een rij:

Streepjescode: 7613037013573

Ten minste houdbaar tot (THT): 04-30-2026, 06-30-2026, 08-31-2026, 09-30- 2026, 10-31-2026, 11-30-2026

Verkoopperiode: 27-08-2024 tot en met 14-06-2025

Nestlé zegt in een bericht, dat via de website van Trekpleister te vinden is, zijn excuses aan te willen bieden. In hetzelfde bericht valt ook een e-mailadres te vinden waar mensen met vragen terechtkunnen.

Naast het advies dus goed op te letten en bij de desbetreffende allergie het product niet te nuttigen of laten nuttigen, is er geen duidelijke terugroepactie. Wat klanten die het product gekocht hebben en het niet kunnen eten moeten doen, is dus niet compleet helder, behalve dat ze het dus niet moeten eten.