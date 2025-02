Gevaarlijke bacterie gevonden in rundertartaar Aldi

In de rundertartaar van supermarktketen ALDI kan de bacterie STEC zitten, een gevaarlijke variant van E.coli. Deze bacterie kan vooral risicovol zijn voor mensen met een lage weerstand, zoals zieken, zwangeren, jonge kinderen en ouderen.

ALDI roept klanten op het vlees niet te eten en het terug te brengen naar de winkel. Zij krijgen dan hun geld terug.

De waarschuwing geldt voor verpakkingen van 200 gram, die sinds woensdag zijn verkocht en een houdbaarheidsdatum hebben tot 7 maart. "Andere houdbaarheidsdata van dit product zijn niet getroffen," meldt ALDI.

De rundertartaar is geleverd door Vion. Het is nog niet bekend of het vlees ook aan andere supermarkten is geleverd.

ANP