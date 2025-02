Sissy-Boy roept meerdere producten terug vanwege te veel lood

Bij meerdere theelepelsets en een taartset van Sissy-Boy komt te veel lood vrij zodra het met voedsel in aanraking komt, dat laat het bedrijf via hun website weten. Te veel lood kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en dus roept Sissy-Boy klanten op de vijf verschillende sets van lepels en de taartschep met mes niet meer te gebruiken en terug te brengen naar een van de winkels.

Op de site heeft de winkel foto's van alle producten staan.

De fout is ontdekt na het doen van steekproeven. De goudkleurige spullen zijn verkocht tussen juni 2023 en januari dit jaar, de verkoop ervan is daarna gestopt. Bij inlevering krijgen klanten het aankoopbedrag volledig terug, ook zonder een aankoopbewijs te laten zien en ook als het product was gekocht voor de genoemde periode.

ANP/Hart van Nederland