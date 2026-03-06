ProRail vindt verdacht pakket met vloeistoffen bij spoor Barendrecht

ProRail heeft vrijdag tijdens een inspectie een verdacht pakket met vloeistoffen aangetroffen bij een spoor waar goederentreinen rijden. Het goederenspoor bij Barendrecht is daardoor van 15.00 uur tot 15.45 uur buiten dienst geweest.

De politie doet onderzoek naar de inhoud van het pakket. Het lag volgens ProRail in een kabelgoot. "Een best bijzondere plek", aldus een woordvoerder, "waarvan je niet denkt dat er iets inwaait."

De vondst werd gedaan bij het spoor tussen het rangeerterrein van ProRail Kijfhoek en Waalhaven-Zuid.