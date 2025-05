Waalkade Nijmegen bezaaid met koffers: 'Voor elke verloren vakantie een'

De Waalkade in Nijmegen is maandagmorgen omgetoverd tot zee van koffers. Elk staat symbool voor een vakantie die dit voorjaar niet doorging. Door een aanvaring met een vrachtschip eind maart bij het Duitse Wesel ligt het Zonnebloemschip stil en daarmee vielen maar liefst 700 vakanties in het water.

In 2019 gebeurde een soortgelijk incident op de Waal bij Nijmegen. Het Zwitserse cruiseschip MS Edelweis raakte toen zwaar beschadigd na een aanvaring met een vrachtschip. Hoe dat toen verliep zie je in de bovenstaande video.

De Zonnebloem organiseert deze symbolische actie om aandacht te vragen voor de getroffen reizigers én om steun te vragen voor alternatieve vakanties. "Elke koffer hier staat voor iemand wiens bootreis niet door heeft kunnen gaan,” zegt Alexander van Zijp, woordvoerder van De Zonnebloem tegen Hart van Nederland. “Door de aanvaring ligt ons schip tien weken stil. In die periode missen 700 mensen een reis waar ze vaak maanden naar hebben uitgekeken.”

Verrassing

Eén van die verhalen is van de 80-jarige Ellen Krauss uit Tiel. Zij zou samen met haar 86-jarige echtgenoot meevaren op het schip. “Onze dochters hadden deze vakantie als verrassing voor ons geregeld,” vertelt ze tegen Hart van Nederland. “We waren er een beetje euforisch van. Het is zó bijzonder dat onze kinderen dit voor ons hadden georganiseerd. Op onze leeftijd nog verrast worden, dat is geweldig.”

Voor het echtpaar betekende de vakantie meer dan ontspanning alleen, want meneer Krauss heeft een zeldzame vorm van Parkinson. “Mijn man woont in een verpleeghuis en ik woon alleen thuis. Elke dag ga ik wel even bij hem op bezoek, maar nu konden we echt helemaal samen zijn."

Alternatieve trip

Ondanks dat de vakantie op het schip niet door kon gaan, organiseerde De Zonnebloem een alternatief. "We zijn naar een prachtige locatie, precies op de grens van Friesland en Drenthe geweest. We werden daar een week lang volledig verzorgd en liefdevol omringd. We hebben intens genoten. We zijn nog steeds volop aan het nagenieten.”

Volgens Van Zijp probeert De Zonnebloem zoveel mogelijk gasten alsnog een vakantie te bieden. “Voor 650 van de 700 geannuleerde vakanties zijn we een alternatief aan het regelen, meestal in vakantiewoningen. Het is anders dan een reis over het water, maar het biedt mensen wel de kans om er even tussenuit te zijn.”

Extra kosten

Dat alternatief brengt wel extra kosten met zich mee. “We hebben de reissom aan alle gasten terugbetaald, maar de alternatieven kosten ook veel geld. Daarom vragen we vandaag met deze actie om donaties. Elke bijdrage helpt ons om nog meer mensen tóch dat beetje zorgeloze geluk te geven.”