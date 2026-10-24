Tanken voor 1 euro per liter: grote drukte en lange file bij tankstation in Voorst

Tanken voor slechts 1 euro per liter. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar zaterdag kon het bij tankstation DCO in het Gelderse Voorst. Het tankstation sluit na 38 jaar de deuren en pakte daarom op de laatste dag flink uit.

Tussen 16.00 en 17.00 uur konden automobilisten benzine en diesel tanken voor slechts 1 euro per liter. Met de actie wil eigenaar Jan de Croon niet alleen feestelijk afscheid nemen van zijn klanten, maar ook een statement maken tegen de hoge brandstofprijzen. Om alles in goede banen te leiden, werden verkeersregelaars ingezet. Op de plek van het tankstation komen woningen.

Hoe de drukte bij het tankstation eruitzag, zie je in de video hierboven.