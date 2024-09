Van Tweede Kamer naar tweede klas: filmpjes van Rutte in de trein gaan viraal

Nu Mark Rutte afscheid heeft genomen van zijn functie als minister-president, en pas in oktober begint aan zijn nieuwe baan als topman bij de NAVO, heeft hij genoeg tijd om te ontspannen. Inmiddels is de oud-premier al meerdere keren gespot in de trein, en dat zorgt voor vrolijke beelden op sociale media.

"Ik zit in de trein met Mark Rutte", is te horen in een video op TikTok, die inmiddels al bijna 900.000 keer bekeken is. "Ik dacht al, waar blijft ie?", reageert de oud-premier opgewekt.

Ook een jonge Feyenoord supporter zat onlangs met Rutte in de trein. "Markie, boks", is te horen, waarna de oud-premier de voetbalfan een boks geeft. Ook deze video is inmiddels al honderdduizenden keren bekeken.

Mark Rutte nam onlangs bij een besloten feest in een strandtent nog één keer afscheid van collega's en vrienden:

2:38 Feestelijk afscheid voor Mark Rutte: 'Ex-premier, dat klinkt toch geweldig'

'Mooie zetel heb je daar, Mark'

Mensen reageren enthousiast op de beelden van de treinreizende Rutte. "Dit kan alleen in Nederland", reageert een enthousiaste volger. Ook de NS kan lachen om de video. "Mooie zetel heb je daar, Mark", is te lezen in de reacties.

Toch vinden sommige kijkers dat de oud-premier met rust gelaten moet worden. "Een foto is prima, maar ik denk dat hij al die aandacht eromheen irritant vindt", is onder meer te lezen. Of Rutte voortaan ook de trein pakt om naar Brussel te reizen voor zijn nieuwe baan, is nog niet bekend.