Vakantie aan Nederlandse kust steeds duurder door toenemende populariteit

Het aantal overnachtingen aan de Nederlandse kust is de afgelopen tien jaar met bijna 40 procent gegroeid. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. De toenemende populariteit leidt tot fors hogere prijzen en meer afhankelijkheid van de zomer voor ondernemers.

Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Inmiddels gaat het om 30 miljoen overnachtingen per jaar. Vooral in de zomer zijn de hotelkamers en huisjes aan de kust niet aan te slepen, 41 procent van de overnachtingen vindt in het derde kwartaal plaats.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

De zomervakantie brengt extra drukte en spanningen met zich mee. "Ondernemers zouden het seizoen langer kunnen maken, door reizigers die niet van het hoogseizoen afhankelijk zijn te verleiden om op een ander moment te komen", zegt sectoreconoom Gerarda Westerhuis van ABN Amro.

Hoge tarieven

De drukte loopt verder op omdat ook buitenlandse toeristen de Nederlandse kust vaker weten te vinden. Daarnaast zijn er ook veel dagjesmensen die bij mooi weer naar de stranden trekken.

De toenemende populariteit leidt tot fors hogere prijzen. Voor een overnachting aan de kust betaal je bijna het dubbele van het landelijke gemiddelde. „Het prijsverschil weerspiegelt de positie van de kust als aantrekkelijke bestemming, waar de vraag groot genoeg is om hogere tarieven te hanteren”, aldus ABN Amro.