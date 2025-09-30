Terug

Vakantie op wielen flink in trek: nu al meer campers verkocht dan in 2024

Reizen

Vandaag, 09:55

In de eerste negen maanden van 2025 zijn meer nieuwe campers verkocht dan in 2024 bij elkaar. Toen werden er 2465 exemplaren verkocht, terwijl halverwege september van dit jaar de teller al op 2558 stond. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI).

Niet alleen campers zijn in trek, ook het aantal caravans is toegenomen. Halverwege september zijn er al 6174 verkocht. "Met deze cijfers wordt de status van Nederland als typisch caravanland nogmaals bedrukt", zegt KCI-voorzitter Roel Reineman. Nederland is namelijk het enige Europese land waar de verkoopcijfers zijn gestegen.

Het is niet zo dat Nederlanders hun camper of caravan na de zomervakantie massaal weer verkopen. Op de tweedehandsmarkt veranderde nauwelijks iets: de meeste kampeerders houden hun sleurhut gewoon lekker zelf.

In campers gebeuren vaak onnodige ongelukken met gasflessen. De Nederlandse Kampeerauto Club pleit daarom voor een verplichte keuring van gasinstallaties:

Onnodig veel ongelukken met gasinstallaties in campers: 'Een klap, camper weg'
1:34

Onnodig veel ongelukken met gasinstallaties in campers: 'Een klap, camper weg'

