Twee weken lang geen treinen op dit traject

Het zal de komende tijd even afzien worden voor treinreizigers tussen Rotterdam en Den Haag, want tussen 13 en 25 juli rijden er namelijk geen treinen op dat traject. ProRail voert dan werkzaamheden uit aan het spoor. De extra reistijd bestaat uit - naar schatting - 30 minuten.

Ook krijgen reizigers het advies om niet tijdens de spits met het vervangend vervoer te reizen. Maar gelukkig is dat dus wel beschikbaar in de vorm van een busverbinding. Ook is omrijden via Gouda mogelijk, of door te reizen met de Randstadrail.

Grote drukte verwacht

De vervangende bussen stoppen op alle stations tussen het traject Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal. "Mijd de spits!", zegt de NS. "We verwachten grote drukte bij de bussen. Mijd ook RET-metrolijn E tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal door beperkte capaciteit. Plan je reis kort voor vertrek met de reisplanner voor het meest actuele advies."

Tussen 25 en 27 juli rijden er geen treinen tussen Den Haag Centraal en Schiedam Centrum.

ANP