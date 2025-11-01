Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Marechaussee vindt twee keer per jaar verstekelingen in wielkast vliegtuig'

'Marechaussee vindt twee keer per jaar verstekelingen in wielkast vliegtuig'

Reizen

Vandaag, 17:03 - Update: 26 minuten geleden

Link gekopieerd

Een boer heeft twee weken geleden op een akker vlakbij Schiphol het lichaam gevonden van een man die vermoedelijk uit een vliegtuig is gevallen. Volgens een woordvoerder van de marechaussee komt het gemiddeld twee keer per jaar voor dat de marechaussee een verstekeling in de wielkast van een vliegtuig aantreft. Dat meldt NU.nl.

Meestal worden de verstekelingen pas gevonden als een vliegtuig is geland. De omstandigheden in een wielkast zijn levensgevaarlijk: ijzige kou, een stuk minder zuurstof in de lucht en het risico om tijdens het opstijgen of landen te vallen. De meeste mensen die zo proberen mee te reizen, overleven het niet.

Toch zijn er uitzonderingen. In januari 2022 werd een Keniaanse verstekeling levend gevonden na een vlucht van Zuid-Afrika naar Nederland. Zulke gevallen zijn zeldzaam, benadrukt de marechaussee.

Lichaam bij Schiphol

Een boer ontdekte het lichaam van de man op een akker vlakbij Schiphol tijdens het ploegen van zijn land aan de Hoofdweg. Het lichaam verkeerde in zeer slechte staat. Een misdrijf is uitgesloten, maar wat er dan wel is gebeurd, is nog onbekend.

Lichaam gevonden in akker bij Abbenes, mogelijk verstekeling uit vliegtuig
0:39

Lichaam gevonden in akker bij Abbenes, mogelijk verstekeling uit vliegtuig

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Man in akker Abbenes mogelijk uit vliegtuig gevallen, misdrijf uitgesloten'
'Man in akker Abbenes mogelijk uit vliegtuig gevallen, misdrijf uitgesloten'
Lichaam gevonden in akker bij Abbenes, mogelijk verstekeling uit vliegtuig
Lichaam gevonden in akker bij Abbenes, mogelijk verstekeling uit vliegtuig

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.