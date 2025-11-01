'Marechaussee vindt twee keer per jaar verstekelingen in wielkast vliegtuig'

Een boer heeft twee weken geleden op een akker vlakbij Schiphol het lichaam gevonden van een man die vermoedelijk uit een vliegtuig is gevallen. Volgens een woordvoerder van de marechaussee komt het gemiddeld twee keer per jaar voor dat de marechaussee een verstekeling in de wielkast van een vliegtuig aantreft. Dat meldt NU.nl.

Meestal worden de verstekelingen pas gevonden als een vliegtuig is geland. De omstandigheden in een wielkast zijn levensgevaarlijk: ijzige kou, een stuk minder zuurstof in de lucht en het risico om tijdens het opstijgen of landen te vallen. De meeste mensen die zo proberen mee te reizen, overleven het niet.

Toch zijn er uitzonderingen. In januari 2022 werd een Keniaanse verstekeling levend gevonden na een vlucht van Zuid-Afrika naar Nederland. Zulke gevallen zijn zeldzaam, benadrukt de marechaussee.

Lichaam bij Schiphol

Een boer ontdekte het lichaam van de man op een akker vlakbij Schiphol tijdens het ploegen van zijn land aan de Hoofdweg. Het lichaam verkeerde in zeer slechte staat. Een misdrijf is uitgesloten, maar wat er dan wel is gebeurd, is nog onbekend.