Lichaam gevonden in akker bij Abbenes, mogelijk verstekeling uit vliegtuig

In een akker aan de Hoofdweg in Abbenes is donderdagavond een lichaam gevonden. De akker ligt onder een aanvliegroute naar Schiphol, en de politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer zich had verstopt in een landingsgestel en naar beneden is gevallen. Ook andere scenario's zijn nog mogelijk, benadrukt een woordvoerder.

Het lichaam werd gevonden door een boer die de akker aan het ploegen was. "Hij of zij kan er ook zelf zijn gaan liggen, of er al dan niet in overleden toestand zijn gebracht, je kan van alles bedenken" laat een woordvoerder van de politie weten. De akker wordt met drones en honden uitgekamd in de hoop sporen te vinden die meer over de doodsoorzaak van het slachtoffer kunnen vertellen, meldt NH Nieuws.

Wanneer en hoe het slachtoffer op de akker is terechtgekomen, is nog onduidelijk. Volgens de woordvoerder is het "zeer aannemelijk dat het lichaam er best heel lang" heeft gelegen. Het is nog niet bekend of het een man of een vrouw betreft.

De politie houdt alles scenario's open. Ook dat het een verstekeling zou kunnen zijn die zich in het landingsgestel van een vliegtuig had verstop en eruit is gevallen. Een misdrijf wordt ook niet uitgesloten.