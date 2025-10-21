'Man in akker Abbenes mogelijk uit vliegtuig gevallen, misdrijf uitgesloten'

Het lichaam dat vorige week werd gevonden in een akker bij Abbenes is van een man. Dat bevestigt de politie tegenover NH Nieuws. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf, maar wordt nog wel onderzocht hoe de man daar terechtkwam.

Een boer ontdekte het lichaam donderdagavond tijdens het ploegen van zijn land aan de Hoofdweg. Hij kreeg daarbij "de schrik van zijn leven", aldus de woordvoerder tegen de regionale omroep. Het lichaam verkeerde in zeer slechte staat: "Het was helemaal kapot."

Door de staat van het lichaam was het moeilijk om vast te stellen of het om een man of een vrouw ging. Er ontbraken vingerafdrukken en de politie meldde al eerder dat het aannemelijk is dat het lichaam er al lang lag. Inmiddels is duidelijk dat het om een man gaat.

Mogelijk uit landingsgestel gevallen

Een misdrijf is uitgesloten, maar wat er dan wel is gebeurd, is nog onbekend. De akker ligt onder een aanvliegroute naar Schiphol. De politie onderzoekt nu of de man een verstekeling was die mogelijk uit het landingsgestel van een vliegtuig is gevallen. Het landingsgestel is het onderstel van een vliegtuig dat het toestel ondersteunt als het niet in de lucht is.

Hoe het lichaam precies in zo’n slechte staat is geraakt, is nog niet bekend. Het onderzoek zal volgens de politie naar verwachting nog maanden duren.