Treinreizigers opgelet: minder of geen treinen op meerdere trajecten

Reizigers die dinsdagochtend de trein willen nemen naar school, werk of een andere bestemming, moeten even goed opletten. Op verschillende trajecten rijden er deze ochtend namelijk minder of geen treinen, meldt NS. Dat heeft verschillende oorzaken.

Begin dit jaar zorgde een treinstoring van en naar Schiphol voor een chaos op de luchthaven, zo is te zien in bovenstaande video.

Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt helemaal stil door een aanrijding. Dat duurt waarschijnlijk tot 09.45 uur, aldus NS. Tussen Venlo en Roermond rijden ook geen treinen, als gevolg van een overwegstoring. Dat duurt waarschijnlijk tot 10.45 uur.

Daarnaast leidt een wisselstoring op meerdere trajecten tot problemen. Er rijden minder treinen tussen Amsterdam Bijlmer ArenA en Schiphol, tussen Schiphol en Leiden en tussen Leiden en Den Haag Centraal. Ook tussen Arnhem en Utrecht rijden minder treinen. De problemen op die trajecten houden waarschijnlijk tot 08.45 uur aan.

Ook tussen Woerden en Leiden Centraal is een wisselstoring. Daar rijden tot 10.45 uur minder treinen. Tussen Zaandijk Zaanse Schans en Uitgeest rijden tot 08.45 uur minder treinen door een seinstoring.

Winterse weer

Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail heeft het winterse weer "impact op onze infrastructuur". Hij wijst erop dat het in de nacht van maandag op dinsdag erg koud was. "Dan is de treindienst opstarten lastig", zegt hij. Door de kou kunnen problemen ontstaan in de wisselapparatuur of kunnen wissels vastvriezen.

Hart van Nederland/ANP