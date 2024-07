Systemen Schiphol worden weer opgestart, tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd

De systemen op Schiphol worden weer opgestart. Een wereldwijde computerstoring heeft ook grote impact op vluchten van en naar de luchthaven. "Samen met luchtvaartmaatschappijen werken we hard om alle reizigers zo snel mogelijk op de plek van hun bestemming te krijgen.

Schiphol raadt reizigers aan om voor vertrek contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij en hun actuele vluchtinformatie in de gaten te houden", schrijft Schiphol in een verklaring. Meerdere vluchten naar verschillende bestemmingen zijn vertraagd en zijn helemaal geannuleerd.

Nog veel wachtende mensen op luchthaven

Op Schiphol zorgde de storing eerder op de dag al voor zeer grote drukte. Rond 15.30 uur staan er nog altijd lange rijen voor de incheckbalies in de vertrekhallen. In vertrekhal 1 en 3 is het het drukst, ziet een ANP-verslaggever.

Personeel van de luchthaven deelt flesjes water uit aan wachtende reizigers, eerder deelden ze ook stroopwafels uit. Op veel borden is de reisinformatie vervangen door een digitale afbeelding van een klok. Dit om opstoppingen te voorkomen door reizigers die stilstaan om naar vluchtinformatie te kijken.

Kom niet naar Schiphol als vlucht geannuleerd is

KLM zag zich vrijdagochtend genoodzaakt om de operatie grotendeels te staken. De luchtvaartmaatschappij zei eerder dat het niet mogelijk is om vluchten af te handelen, onder meer door problemen bij het inchecken. KLM roept passagiers bovendien op om niet naar Schiphol te komen als hun vlucht geannuleerd is of ernstige vertraging heeft.

Reisorganisatie TUI laat vakantiegangers op Schiphol handmatig inchecken. Daardoor duurt het inchecken langer, maar was het streven eerder op de dag nog wel om iedereen vrijdag weg te laten vliegen.

Ook op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport is er sprake van drukte en vertraging door de storing.

Hart van Nederland / ANP