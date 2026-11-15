'Tientallen vliegtuigen verloren gps-signaal boven Schiphol'

Verschillende vliegtuigen boven Nederland verloren maandag hun gps-signaal. Volgens NRC is het is de tweede keer dit jaar dat Nederland doelwit is van het opzettelijk verstoren van navigatiesignalen.

De luchtverkeersleiding bevestigt aan de krant dat Schiphol die avond last had van verstoring van het zogenoemde RNP-navigatiesysteem. Zeven toestellen ondervonden ook hinder bij het landen, zegt de luchtverkeersleiding.

De woordvoerder noemt het "aannemelijk" dat het door jamming kwam. Daarbij kunnen vliegtuigen tijdelijk niet op hun gps-navigatie vertrouwen omdat het gps-signaal opzettelijk wordt verstoord door een ander, sterker radiosignaal uit te zenden.

De luchtverkeersleiding zegt dat de verstoring geen gevolgen had voor de veiligheid. De getroffen toestellen "konden veilig landen met aanwijzingen van de luchtverkeersleider".

Mogelijke link met Russische schepen

Data-analist John Wiseman heeft onderzocht dat de verstoring vermoedelijk afkomstig was van een plek op de Noordzee, ten noorden van Texel. Volgens zijn analyse leek het signaal ongeveer zeeniveau te komen, mogelijk vanaf een schip.

Op dat moment voeren zes schepen onder Russische vlag in het gebied. Drie daarvan zouden volgens scheepsnieuwssites betrokken zijn bij Russisch wapentransport en werden begeleid door de Russische marine. De schepen en hun eigenaar staan op de Europese sanctielijst voor wapentransporten tussen Noord-Korea, Iran en Rusland.

Of een van deze schepen daadwerkelijk verantwoordelijk was voor de verstoring, is niet vastgesteld.