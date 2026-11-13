Vliegverkeer VS platgelegd, onzekerheid over elf KLM-vluchten

Alle vliegtuigen in de Verenigde Staten moeten tot nader order aan de grond blijven. Dat meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Het vliegverkeer is stilgelegd vanwege communicatieproblemen bij de luchtverkeersleiding. Ook KLM-vluchten naar Nederland kunnen hierdoor hinder ondervinden. In de Nederlandse nacht staan elf vluchten vanuit de VS naar Amsterdam gepland.

Amerikakenner Raymond Mens spreekt bij Vandaag Inside van "een ongekende situatie", zo is te zien in bovenstaande video.

Mogelijk gevolgen voor elf KLM-vluchten

Volgens een woordvoerder van KLM is nog niet duidelijk of de elf geplande vluchten naar Amsterdam daadwerkelijk worden getroffen. "De eventuele impact op deze vluchten is afhankelijk van de verdere duur van de verstoring", laat een woordvoerder weten.

"Op basis van de informatie die wij momenteel hebben, lijken de gevolgen zich vooralsnog vooral te beperken tot vertrekkende vluchten", stelt de luchtvaartmaatschappij.

Bij internationale vluchten die onderweg zijn naar de Verenigde Staten, wordt volgens de FAA per geval bekeken wat er mogelijk is.

Landelijk vliegverbod is uitzonderlijk

De FAA spreekt van "buitengewone omstandigheden en veiligheidsredenen". Volgens de Amerikaanse transportminister Sean Duffy is er sprake van een communicatieprobleem dat gevolgen heeft voor de luchtverkeersleidingscentra in het land. "Technici van de FAA onderzoeken het probleem."

Kort voor de aankondiging van het landelijke vliegverbod had de FAA het vliegverkeer op de luchthaven van Chicago al stilgelegd vanwege communicatieproblemen bij de luchtverkeersleiding.

Het komt zelden voor dat het vliegverkeer in de hele Verenigde Staten wordt stilgelegd. Volgens CNN gebeurde dat voor het laatst in januari 2023, toen een waarschuwingssysteem voor piloten uitviel. De keer daarvoor was na de aanslagen van 11 september 2001.