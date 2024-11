Schiphol annuleert tientallen vluchten door winterweer

Als gevolg van het winterweer zijn op Schiphol tientallen vluchten geannuleerd. Ook hebben veel vluchten vertraging. "We hebben te maken met een verstoord vluchtschema door het winterse weer", zei een woordvoerster van de luchthaven. De verwachting is dat dit nog de rest van de dag aanhoudt.

De winterse buien van donderdagavond en -nacht zorgen vrijdag voor grote problemen op de Nederlandse wegen, zo is te zien in bovenstaande video.

De sneeuwvloot moest vrijdagochtend in actie komen en de vliegtuigen zijn ijsvrij gemaakt voor vertrek. Volgens de woordvoerster speelt ook mee dat het in andere delen van Europa slecht weer is. "Dat heeft een domino-effect."

Code geel

Voor vrijwel heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, geldt vrijdag code geel door gladheid door bevriezing en winterse buien. In het oosten valt op dit moment flink wat sneeuw, terwijl vanuit het westen zachtere lucht de neerslag op veel plekken in regen doet veranderen.

Schiphol adviseert reizigers de actuele reisinformatie goed in de gaten te houden. "We zorgen dat de sneeuwvloot de hele dag paraat staat."

Hart van Nederland/ANP