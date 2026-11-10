Protest in Rotterdam tegen einde gratis OV: 'Ik word gestraft'

Actievoerders demonstreerden dinsdag in Rotterdam tegen het verdwijnen van het gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden. De gemeente heeft besloten de huidige regeling, waarbij alle Rotterdamse AOW'ers gratis kunnen reizen, per 1 januari 2027 te stoppen. Daarvoor komt een andere regeling in de plaats: alleen ouderen met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum, kunnen gratis blijven reizen.

Maar voor de veel grotere groep ouderen die net boven die inkomensgrens zit, betekent dit dat ze vanaf 2027 moeten gaan betalen voor hun reizen. Volgens 50PLUS, Leefbaar Rotterdam, SP en DENK dreigen deze ouderen tussen wal en schip te vallen. Zij demonstreren daarom bij Rotterdam Centraal voor het behoud van gratis OV voor ouderen.

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'Arrogante beslissing'

"Ik word gestraft als dit wordt afgeschaft. Ik ben afhankelijk van het OV", vertelt een demonstrant. Een andere actievoerder zegt: "Als dit afgeschaft wordt, zit ik thuis. Heel veel thuis."

Ilse van der Meer van Leefbaar Rotterdam vindt het een arrogante beslissing van de gemeente Rotterdam: "Je ziet dat dit gebeurt. Als mensen hiervoor vroeg uit de veren komen. Ze staan hier wederom. Dit is al het derde protest dat we hebben. Dan kan je niet weg blijven kijken."

Wethouder

"We hebben in ieder geval wel geluisterd door die armste groep mensen wel gratis OV te geven", vertelt wethouder Chantal Zeegers aan Hart van Nederland. "Het is zeker zo dat mensen zich veel zorgen maken. Maar uiteindelijk hebben we die financiële middelen nodig, en dat was een behoorlijk groot gat in onze begroting."