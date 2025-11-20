'Recordspits' verwacht donderdagavond door natte sneeuw en hagel

Door het winterse weer kan het donderdagavond flink druk worden op de Nederlandse wegen. Dat meldt de ANWB. Door voorspelde natte sneeuw en hagel is er zelfs kans op een recordspits.

Volgens een woordvoerder van de ANWB was het donderdagochtend al aanzienlijk drukker op de weg dan normaal, zo zegt hij tegen NU.nl. Het slechte weer speelt daarbij een belangrijke rol, en ook in de avond wordt verdere vertraging verwacht. "Dan is er kans op een recordspits", aldus de woordvoerder. Donderdagavond is doorgaans al een druk moment op de weg, en met de verwachte sneeuw en buien wordt het alleen maar erger.

Hagel en gladheid

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag kunnen in het kustgebied, vooral in het noorden, nog enkele buien vallen, mogelijk met hagel. In het binnenland klaart het op, met kans op mist. Op veel plaatsen wordt lichte vorst verwacht, met gladheid tot gevolg. De wind boven land is zwak.

Vrijdagochtend moeten automobilisten rekening houden met bevroren autoruiten en gladheid. Later op de dag loopt de temperatuur op naar 4 tot 7 graden. In het noorden kan nog een bui vallen, maar verder blijft het droog met flink wat ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen.