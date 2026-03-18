ProRail verwacht komende jaren meer storingen op spoor door werkzaamheden

Vandaag, 08:01

Treinreizigers zullen de komende jaren rekening moeten houden met meer hinder op het spoor. ProRail waarschuwt woensdag dat grote tekorten aan technisch personeel voor het onderhoud en de vernieuwing van het spoor zullen ontstaan. Die tekorten zorgen voor vertragingen van de werkzaamheden, waardoor de kans op storingen groter wordt en er extra kosten voor spoedreparaties bij komen.

Hiervoor waarschuwt de railinfrasector, aldus ProRail. Eerder deze maand waarschuwde NS-topman Wouter Koolmees al dat treinreizigers de komende jaren rekening moeten blijven houden met hinder door werkzaamheden op het spoor. Hij zei dat die nodig zijn om het spoor in goede staat te houden.

Bijna de helft van de 5000 gecertificeerde monteurs in de branche is ouder dan 50 jaar en binnen vijf jaar gaat een op de vijf met pensioen. Tegelijk blijft de instroom ver achter. De problemen die hierdoor ontstaan, maken het voor reizigers minder aantrekkelijk om met de trein te reizen, aldus ProRail. Ook zouden de veiligheidsrisico's en de kosten toenemen doordat vaker tijdelijk personeel moet worden ingehuurd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

