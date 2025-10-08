Terug

Chaos op het spoor: dit zijn de problemen voor reizigers, en dit komt nog

Reizen

Vandaag, 17:09 - Update: 2 uur geleden

Seinstoringen, kapotte bovenleidingen en gestrande treinen: de NS kampt woensdag met een aantal grote storingen op het spoor. Reizigers moeten op verschillende trajecten dus rekening houden met vertragingen. Als het aan Extinction Rebellion ligt, zijn de problemen in de avond nog niet voorbij. De actiegroep dreigt met een blokkade van het spoor bij Amsterdam Centraal.

Op veel plekken is er woensdag 'gedoe' op het spoor. Voor reizigers tussen het Apeldoorn en Deventer kwam de reis vanmiddag zelfs volledig tot stilstand: door een kapotte bovenleiding kwam een trein in Teuge, ter hoogte van de Beukelaarsweg, stil te staan op het spoor. Gestrande reizigers zijn met bussen geëvacueerd, meldt ProRail.

De stremming ontstond doordat een vrachtwagen de bovenleiding kapot had getrokken. Een aannemer is ter plaatse en werkt aan een plan voor herstel, laat de spoorbeheerder weten. Door de situatie rijden er geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer.

Beeld: SPS Media

Beeld: SPS Media

Ook op andere trajecten heerst er chaos. Tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn was bijvoorbeeld al sinds het eind van de ochtend sprake van een seinstoring. Daardoor reden er geen treinen tot 14.00 uur. Tussen Almere en Lelystad reden er tot 16:30 geen treinen door een aanrijding.

Minder treinen rond Schiphol

Rondom Schiphol is er ook sprake van een seinstoring die woensdag voor problemen zorgt op het spoor. Er rijden door de storing de hele dag veel minder treinen richting en vanaf de luchthaven: zo'n zestig procent van het normale treinverkeer is vervallen.

Het traject Rotterdam-Leiden-Schiphol is door de storing getroffen, evenals het traject Hoofddorp-Schiphol-Amsterdam-Hoorn. De NS meldt dat reizigers rekening moeten houden met vijftien minuten extra reistijd.

De storing begon in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.00. In de loop van de ochtend maakte ProRail bekend de oorzaak te hebben gevonden. "Een railspoel is kapot", liet een zegsman weten. Het bedrijf heeft tevens laten weten het euvel pas in de nacht van woensdag op donderdag te gaan verhelpen, om verdere hinder op het spoor te voorkomen.

Activisten op spoor Amsterdam

Dinsdag kondigden pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion aan dat zij woensdag opnieuw het spoor zouden blokkeren bij "een cruciaal Nederlands station" als het kabinet niet vóór woensdag om 15.00 uur een volledig economisch embargo instelt tegen Israël. Later wordt bekend dat ze het op Amsterdam Centraal gemunt hebben.

Als het aan demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) ligt, gaat die demonstratie niet door. "Het is niet zo dat we op de knieën gaan, omdat mensen de wet willen overtreden", meldt Aartsen. De staatssecretaris hoopt dat betrokken burgemeesters in samenspraak met de politie, de NS en ProRail demonstranten zullen tegenhouden of van het spoor af zullen halen.

Hart van Nederland/ANP

