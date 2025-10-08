Problemen op spoor bij Schiphol duren nog hele dag

De problemen op het spoor bij Schiphol duren nog de hele dag, zegt een woordvoerder van ProRail. Door de seinstoring rijdt rond Schiphol ongeveer 40 procent van de normale hoeveelheid treinen.

"De storing is gevonden, een railspoel is kapot", aldus de zegsman. ProRail verhelpt het euvel pas in de nacht van woensdag op donderdag, "als dat minder hinder veroorzaakt". Door de situatie is er rond de luchthaven de rest van de dag minder treinverkeer mogelijk.

De storing werd rond 01.00 uur bij ProRail gemeld. Daarna is gezocht naar waar het probleem zat, maar dat werd lange tijd niet gevonden. Over de oorzaak van het probleem is nog niets bekend.

Extra reistijd

Door de seinstoring rijden er minder intercity's en sprinters. Het traject Rotterdam-Leiden-Schiphol wordt geraakt evenals het traject Hoofddorp-Schiphol-Amsterdam-Hoorn. De NS meldt dat reizigers rekening moeten houden met vijftien minuten extra reistijd.

De verwachting is dat het treinverkeer rond Schiphol donderdagochtend weer normaal rijdt.

