Nederlanders emotioneel bij terugkomst uit Jamaica na verwoestende orkaan Melissa

TUI Nederland heeft 209 mensen uit Jamaica opgehaald vanwege orkaan Melissa. Zondagochtend zijn ze geland op Schiphol. Onder hen waren Nederlanders, Belgen en Duitsers, laat een woordvoerder weten. "Ze waren opgelucht en blij dat ze zijn weggehaald."

Orkaan Melissa trok deze week over Jamaica, met tientallen doden tot gevolg. Ook de infrastructuur in de getroffen delen van Jamaica is ernstig beschadigd door de orkaan.

Tientallen Nederlandse vakantiegangers zaten vast in Jamaica vanwege de orkaan. TUI Nederland stuurde een vliegtuig naar het eiland om de reizigers op te halen vanaf de luchthaven van Kingston. Daar vertrok het vliegtuig richting Amsterdam, waar de reizigers na een turbulente vakantie weer voet op Nederlandse bodem zetten.

Alles verwoest

Gerriette van Essen zat samen met Nick van Huenestein in een appartement op zes hoog met glazen schuifdeuren naar het plafond toe. "Die hebben we een aantal uur vast moeten houden zodat die niet openklapte." Bij hun onderburen waren de schuifdeuren er wel uitgeklapt. "Ons appartement was nog heel, maar alles eromheen was verwoest."

Ilse Hendrikse en Kuno Agelink hebben alles relatief goed overleefd, maar het besef wat er allemaal is gebeurd komt pas wanneer ze op Schiphol staan. "Het is wel echt weer heel fijn om thuis te zijn. Het maakt toch wel impact. We gaan nu snel naar huis en lekker naar bed."

Iedereen die aan TUI had laten weten uit het gebied te willen vertrekken, is meegegaan op de vlucht, laat een woordvoerder weten. Onder hen waren mensen die op een volledig door TUI verzorgde vakantie waren, maar ook mensen die alleen de vlucht via TUI hadden geboekt. Sommigen zullen zijn achtergebleven om bij familie te blijven en hen te helpen, zegt de woordvoerder.