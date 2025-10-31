Terug

TUI haalt Nederlanders op die vast zitten op door orkaan geteisterd Jamaica

Reizen

Vandaag, 17:26 - Update: 1 uur geleden

Reisorganisatie TUI gaat haar Nederlandse reizigers ophalen uit Jamaica, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van RTL Nieuws. Zij zitten daar vast vanwege orkaan Melissa. TUI Nederland stuurt een vliegtuig naar het eiland om de reizigers op te halen.

Het gaat om 82 mensen die met een pakketreis van TUI in Jamaica zijn. Zij krijgen een transfer naar de luchthaven. Er kunnen ook reizigers mee die alleen via TUI een vliegticket hadden gekocht. Die laatste groep moet zelf naar de luchthaven zien te komen. Het gaat om tientallen mensen, aldus de woordvoerster. Het vliegtuig heeft 305 plekken.

De vlucht vertrekt zaterdag naar Jamaica. De reizigers worden opgehaald vanaf de luchthaven van Kingston.

Vlak voor de storm het eiland trof, sprak Hart van Nederland met Ilse. Zij mocht haar hotel niet meer verlaten:

Melissa trok deze week over Jamaica, met tientallen doden tot gevolg. Ook de infrastructuur in de getroffen delen van Jamaica is ernstig beschadigd door de orkaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten geen hulpverzoeken van Nederlanders uit Jamaica te hebben gekregen.

Door ANP

