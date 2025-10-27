Nederlandse Ilse vast op Jamaica door orkaan Melissa: 'Het zit allemaal op slot'

De Nederlandse Ilse zit met haar kinderen vast in een hotel in Ocho Rios, aan de noordkust van Jamaica. Door de naderende orkaan Melissa, inmiddels opgelopen tot de zwaarste categorie 5, mogen ze hun kamer niet meer verlaten. "We hebben rantsoen gekregen en moeten in de badkamer schuilen als het oog van de orkaan komt."

Volgens meteoroloog Dennis Wilt is Melissa uitgegroeid tot een van de krachtigste stormen ooit, met windsnelheden tot 260 kilometer per uur. "Hurricane Melissa komt zeker op de lijst van meest verwoestende orkanen ooit," zegt hij. De orkaan is onderweg naar Jamaica en zal door metershoge golven en extreme regenval waarschijnlijk catastrofale overstromingen veroorzaken. In enkele dagen valt er net zo veel regen als in Nederland in een heel jaar.

Hotelgasten krijgen strikte instructies

Ilse vertelt dat ze sinds zondagavond niet meer van hun kamer af mogen. "We hebben instructies gekregen wat we moeten doen als het oog van de orkaan hier is: tas voor het raam, bed voor het raam, en we moeten zelf in de badkamer gaan zitten. We hebben rantsoen meegekregen gisteren." Volgens haar volgt iedereen de aanwijzingen netjes op. "De meesten blijven gewoon op het resort."

De Jamaicaanse overheid heeft uit voorzorg alle toeristische plekken gesloten. "Marktjes zijn dicht, je ziet mensen zandzakken verzamelen, de ramen worden dichtgetimmerd. Dus ook al zou je iets willen ondernemen, je kan niets ondernemen. Het zit allemaal op slot."

Vakantie letterlijk in het water gevallen

Ilse en haar kinderen kwamen dinsdag aan op het eiland. "We hebben de eerste dagen een klein beetje zon gezien. Het is regenseizoen, dat weet je, maar dit hadden we niet verwacht." Toch blijft ze kalm: "Nee, we zijn niet bang. We houden het thuisfront goed op de hoogte, we bellen en appen, en we proberen het eigenlijk zo realistisch en luchtig mogelijk te houden."