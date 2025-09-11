Groot risico op najaarsstormen: 'Tot eind november houden we ons hart vast'

Het risico op hevige stormen die ook Nederland kunnen treffen, neemt dit najaar toe. En dat terwijl het momenteel juist relatief rustig is op de Atlantische Oceaan. Meteoroloog Dennis Wilt legt uit hoe het uitblijven van tropische stormen en orkanen verderop op zee juist bij ons extra zware najaarsstormen kan veroorzaken.

Normaal gesproken zitten we rond deze tijd midden in het hoogtepunt van het orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan. Orkanen ontstaan daar vaak uit hevige onweersbuien voor de westkust van Afrika en trekken dan als tropische stormen westwaarts over de oceaan naar het Caribisch gebied. De temperatuur van het oceaanwater aan de oppervlakte is momenteel hoog genoeg voor orkaanvorming. In de Golf van Mexico is het water zelfs op ‘kleuterbadtemperatuur’, ruim boven de 30 graden.

Maar voor de Afrikaanse kust wil het dit jaar nog niet vlotten met die torenhoge onweersbuien. De oorzaak: de windrichting op grote hoogte is tegengesteld aan de wind vlak boven het zeewater. Hierdoor kantelt de snel opstijgende kolom warme, vochtige lucht, en komen tropische depressies niet goed tot ontwikkeling. Daardoor ontstaan er ook geen orkanen. Dit is inmiddels het tweede jaar op rij dat dit gebeurt.

Energie bouwt op

Door deze orkaanluwte bouwt er zich steeds meer energie en spanning op in de atmosfeer. "Zie orkanen als een uitlaatklep voor de opgebouwde hitte", zegt Wilt. "Als die uitlaatklep lang uitblijft, kan het uiteindelijk flink knallen." Ontstaat er later deze maand of begin oktober alsnog een orkaan, dan is er veel energie beschikbaar voor een monsterstorm van de zwaarste categorie.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind jij van volle treinen, lange wachtlijsten in de zorg of kinderen die niet meer leren fietsen? En hoe ervaar jij het als je buurt verandert of als de politiek bepaalde besluiten neemt? Meld je hieronder aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Aanmelden voor het Hart van Nederland-panel kan via deze link of klik op de knop hieronder. Bent u al lid en zijn uw gegevens gewijzigd? Dan kunt u dat via deze link aangeven. Meld je aan

Hoe langer het duurt voordat er orkanen ontstaan, hoe groter het risico op stormen voor ons deel van Europa. In het najaar ontstaan tropische stormen namelijk steeds noordelijker, en door de toenemende straalstroom, een harde wind op grote hoogte, worden ze vaker richting Europa geblazen.

Zo wist in oktober vorig jaar de afgezwaaide tropische storm Kirk, ooit een orkaan van categorie 4, het westen van Europa te bereiken. Nederland kwam er toen, door een plotselinge koerswijziging, nog relatief goed vanaf met vooral hevige regenval en onstuimig weer. Maar in delen van Frankrijk, Portugal en Spanje was er wel veel schade.

"Tot eind november, als het orkaanseizoen weer voorbij is, houden we ons hart maar even vast!"