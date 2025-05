NS past sprinters aan: duizenden extra plekken in de tweede klas

De NS gaat in ongeveer de helft van alle sprinters een deel van de eersteklascoupés ombouwen. In totaal levert dat 3580 extra zitplaatsen in de tweede klas op. Volgens de NS sluit deze nieuwe indeling beter aan op het veranderde reisgedrag sinds de coronapandemie. Forenzen en zakelijke reizigers pakken namelijk minder vaak de trein, omdat ze meer thuiswerken.

Wie liever eerste klas blijft reizen, hoeft zich volgens NS geen zorgen te maken. Ook na de aanpassingen zouden er voldoende eersteklasplaatsen overblijven – zelfs tijdens de spits. Nu is in sprinters gemiddeld slechts 10 procent van de eersteklasstoelen bezet tijdens de spitsuren. Bij intercity’s ligt dat anders: daar wordt de eerste klas volgens NS nog altijd goed gebruikt.

De spoorvervoerder verwacht dat de verbouwing van in totaal 190 sprinters in de zomer van 2026 klaar is.

ANP