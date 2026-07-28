Camper of caravan? 'Hierom blijft de caravan favoriet in Nederland'

Waar de camper in veel Europese landen steeds populairder wordt, blijft Nederland trouw aan de caravan. Volgens het AD heeft 1 op de 20 Nederlandse huishoudens een caravan. Daarmee lijkt de caravan nog altijd stevig verankerd in de Nederlandse vakantiecultuur.

Op veel campings is het vertrouwde beeld nog altijd hetzelfde: de caravan wordt op zijn plek gezet, de voortent gaat uit en de vakantie kan beginnen. Volgens de krant kiezen veel Nederlanders bewust voor die manier van kamperen. Samen met andere kampeerders op een camping staan, hoort voor veel mensen bij het vakantiegevoel.

Caravan blijft favoriet

In de rest van Europa wint de camper de afgelopen jaren juist terrein. In Nederland is dat beeld anders. Hier blijft de caravan voor veel vakantiegangers de eerste keuze.

Dat Nederlanders vasthouden aan de caravan heeft mogelijk ook een praktische reden. Sinds dit jaar zijn de belastingregels voor campers veranderd. Daardoor zijn de kosten voor een camper flink hoger geworden. Mogelijk draagt dat eraan bij dat de caravan voor veel Nederlanders aantrekkelijk blijft.