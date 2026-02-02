Volg Hart van Nederland
Weer minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht door kapotte wissels

Reizen

Vandaag, 07:32

Ook maandag rijden er de hele dag minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht. ProRail en NS kampen nog steeds met twee kapotte wissels bij Duivendrecht. Het herstellen ervan is "complex", meldt spoorbeheerder ProRail. De treinen kunnen over de wissels rijden, maar dan wel met een lagere snelheid.

Reparatie lukte eerder niet

De problemen aan de twee wissels ontstonden donderdag. Een wissel werd afgekeurd, daar konden de treinen niet meer overheen rijden. Een tweede kan nog wel bereden worden, maar met een lagere snelheid. Reparatie lukte toen niet. Vrijdag is de afgekeurde wissel aangepast zodat die weer kan worden gebruikt, maar met een snelheidsbeperking van 40 kilometer per uur.

ProRail gaat met de aannemer opnieuw kijken hoe de problemen zijn te verhelpen.

Door ANP

