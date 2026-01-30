Volg Hart van Nederland
Hele dag minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht door wisselstoring

Verkeer

Vandaag, 07:37

Door een wisselstoring rijden er vrijdag opnieuw de hele dag minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht, meldt ProRail. De dienstregeling is voor de hele dag aangepast. Op de site van NS staat dat de storing tot 22.15 uur duurt.

Donderdag waren er twee kapotte wissels bij Duivendrecht, waardoor ook toen minder treinen reden. In de nacht is geprobeerd die te repareren maar dat is niet volledig gelukt, aldus ProRail. De treinen kunnen over één wissel niet meer rijden. Het tweede wissel kan nog wel worden bereden maar dan met maximaal 80 kilometer per uur.

Donderdag waren er meer wisselstoringen op het spoor, onder meer bij Almere.

Door ANP

