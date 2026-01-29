Volg Hart van Nederland
Treinverkeer ontregeld tussen Amsterdam en Utrecht door kapotte wissels

Verkeer

Vandaag, 16:13

Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is donderdag verstoord door twee kapotte wissels bij Duivendrecht. Ook tussen Amsterdam Bijlmer en Amsterdam Muiderpoort rijden minder treinen, meldt ProRail.

Eén wissel is afgekeurd, over een ander kunnen treinen nog wel rijden, maar alleen met aangepaste snelheid. "De reparatie van de wissel is complex", zegt een woordvoerster van ProRail. Het is nog onduidelijk wanneer het probleem is opgelost. De storing duurt in elk geval tot het einde van de dag.

De oorzaak van de wisselstoring is nog niet bekend. Reizigers binnen Amsterdam krijgen het advies om de metro te gebruiken.

Door ANP

