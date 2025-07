Consumentenbond neemt parkeerapps onder de loep

Snel je auto parkeren en via een app doorgeven waar je staat: dat is een stuk makkelijker dan zoeken naar de parkeerautomaat. Parkeerapps zijn populair, en veel gebruikers zijn tevreden over het gemak. Toch lopen velen tegen problemen aan, vooral door hoge kosten en slecht bereikbare klantenservices. Dat blijkt uit een grootschalige enquête van de Consumentenbond onder ruim 10.000 panelleden. Niet alle parkeerapps kwamen daarbij even goed uit de bus.

De Consumentenbond bekeek tien parkeerapps en keek naar gebruikskosten, functies, klanttevredenheid en de klantenservice. De meeste gebruikers zijn best tevreden over hun app, met uitschieters als Tango Parkeren (gemiddeld cijfer 9,3) en de Rabo App (9,0). Maar EasyPark bungelt onderaan met een 6,3. Volgens de bond komt dat vooral door de hoge kosten en de slecht bereikbare klantenservice.

EasyPark laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat het bedrijf de uitkomsten van het onderzoek betreurt: "We nemen alle feedback van klanten serieus en vinden het jammer dat EasyPark als laatste is geëindigd." Volgens het bedrijf wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van de klantenservice en de gebruikservaring van de app.

Tango Parkeren (9,3) Rabo App (9,0) APP/SMSParking (8,9) Stadsparkeren (8,9) Q-Park (8,7) ANWB Onderweg Parkeren (8,4) Ease2pay On the Go (8,1) Flitsmeister (8,0) Yellowbrick (7,6) EasyPark (6,3)

Meer commissie

In mei ontstond er al ophef over EasyPark. Toen voerde het bedrijf een nieuwe tariefstructuur in, waardoor vooral langere parkeersessies veel duurder werden. Volgens de Consumentenbond kunnen de extra kosten oplopen tot wel 7 euro per sessie. Ook Yellowbrick verhoogde recent zijn servicekosten.

Over die hoge kosten zegt EasyPark: "We streven naar een soepele parkeer- en laadervaring, met een eerlijke en concurrerende prijs. Eén app is voldoende om in duizenden steden in Europa te kunnen parkeren."

Onnodig hoge rekeningen

De apps verschillen sterk in functionaliteit. Niet elke app toont vooraf het parkeertarief. Slechts drie van de tien stoppen automatisch met rekenen zodra je wegrijdt. Bij de andere apps moet je dit handmatig doen. Vergeet je dat, dan loopt de teller door en betaal je onnodig extra.

De klantenservice is vaak een pijnpunt. Van de ondervraagden die contact zochten, had 35 procent problemen. Veel gebruikers klagen over de slechte bereikbaarheid. Sommige apps zijn buiten kantooruren niet telefonisch bereikbaar, andere helemaal niet. Contact met de Rabo App en Ease2Pay-On the Go verloopt bijvoorbeeld alleen via e-mail of een digitaal formulier. Daarnaast blijkt dat één op de drie klachten niet naar tevredenheid wordt opgelost.

Jan Kornegoor uit de Achterhoek bleef maar parkeerboetes krijgen uit Amsterdam, terwijl hij er nooit is. Hart van Nederland maakte er in februari een reportage over:

2:28 Jan blijft parkeerboetes ontvangen uit Amsterdam terwijl hij er nooit is: 'Ik word er gek van'

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, zegt hierover: "Parkeerapps zijn in de basis een goed idee. Ze maken parkeren eenvoudiger en flexibeler. Maar dan moeten ze wel goed werken. Gebrekkige klantenservice en oplopende kosten zorgen voor veel frustratie bij consumenten."

EasyPark laat aan Hart van Nederland weten vastberaden te zijn om het volgend jaar beter te doen: "We willen altijd aan de verwachtingen van onze klanten voldoen en daar zelfs bovenuit stijgen. We zijn vastbesloten om hierin stappen te zetten."