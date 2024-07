KLM doet gedupeerde reizigers omboekingsvoorstel na computerstoring

KLM heeft inmiddels alle passagiers die door de wereldwijde computerstoring hun vlucht geannuleerd zagen worden, een omboekingsvoorstel gedaan voor de komende dagen. Dit heeft een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij bevestigd. Het is echter nog onduidelijk hoeveel KLM-passagiers getroffen zijn door de storing.

De storing leidde op vrijdag tot de annulering van 155 vluchten door KLM. Op zaterdag annuleerde de luchtvaartmaatschappij nog eens zes vluchten in de nasleep van de problemen. Zondag zijn er geen verdere annuleringen gemeld die verband houden met de storing, aldus de woordvoerster.

Storing

Door de storing was KLM vrijdag grotendeels genoodzaakt de operaties stil te leggen. Passagiers werd die dag gevraagd niet naar Schiphol te komen als hun vlucht geannuleerd was of ernstige vertraging had. Wereldwijd veroorzaakte de storing problemen op luchthavens en bij luchtvaartmaatschappijen. De timing was bijzonder ongunstig vanwege de drukte door de zomervakanties in Europa.

Vrijdag verklaarde KLM 'alles op alles' te zetten om voor alle reizigers hun tickets om te boeken naar de komende dagen, ondanks de complicaties door de zomervakantie. Dit is inmiddels gelukt. Passagiers ontvangen geen compensatie, aangezien de situatie als overmacht wordt beschouwd, aldus KLM.

ANP