Kabinet werkt aan plan voor hogere belasting op verre vluchten

Vakanties naar verre landen worden vanaf 2027 flink duurder. Het kabinet werkt aan een nieuwe vliegbelasting waarbij je meer betaalt naarmate je verder vliegt. Dat schrijft De Telegraaf zondag.

De nieuwe belasting moet ruim 250 miljoen euro per jaar opleveren. Het ministerie van Financiën heeft de afgelopen maanden verschillende plannen onderzocht. Uiteindelijk kiest het kabinet nu voor een eenvoudige regel: hoe verder je vliegt, hoe meer belasting je moet betalen, zo melden bronnen aan de krant. Deze afspraak stond al in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB.

Ook parkeren bij het vliegveld is dit jaar flink duurder geworden. Voor drie dagen parkeren ben je op sommige plekken bijna honderd euro kwijt. Dat zie je in de video bovenaan.

Geen extra belasting op korte vluchten

Volgens De Telegraaf wil staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën) dat de belasting geleidelijk oploopt. Een vlucht naar Parijs wordt daardoor iets belast, maar een vlucht naar Madrid nog iets meer. Wie een verre reis maakt, betaalt straks fors extra.

Eerder werd ook gedacht aan extra belasting op korte vluchten of privéjets. Maar daar ziet het kabinet nu van af. Het draait straks puur om de afstand die je vliegt.

Rekening is voor de reizigers

De luchtvaartsector is fel tegen de plannen. EasyJet-topman Kenton Jarvis waarschuwde in De Telegraaf dat de lasten voor luchtvaartmaatschappijen op Schiphol al torenhoog zijn. Volgens hem komt de rekening daarvan uiteindelijk bij de reizigers terecht.

Ook Marnix Fruitema, voorzitter van luchtvaartkoepel Barin, is bezorgd. Hij zegt tegen De Telegraaf: "Passagiers die bijvoorbeeld via Madrid naar Bangkok reizen zijn goedkoper uit dan direct via Schiphol."

Het kabinet moet uiterlijk voor Prinsjesdag een besluit nemen. Daarna heeft de Belastingdienst nog tijd nodig om het nieuwe systeem in te voeren.