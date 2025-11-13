Consumentenbond dagvaardt Booking na start massaclaim

De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) hebben Booking.com voor de rechter gedaagd. De organisaties zijn eind juni een claimprocedure gestart. Gesprekken met de hotelboekingssite hebben volgens de organisaties onvoldoende opgeleverd, waardoor ze nu naar de rechter stappen.

De Consumentenbond en CCC beschuldigen het platform van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. Ze vragen de rechter om een schadevergoeding voor consumenten. De massaclaim heeft inmiddels ruim 267.000 aanmeldingen ontvangen.

"Eind juni 2025 startten wij in samenwerking met de Consumentenbond een collectieve actie tegen Booking", legt CCC-voorzitter Bert Heikens uit. "Daarop zijn we in gesprek gegaan met Booking, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Daarom is een vervolgstap noodzakelijk. Wij hebben Booking nu gedagvaard."

Volgens de claimclubs gaat het in totaal om honderden miljoenen euro's schade.