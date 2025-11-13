Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Consumentenbond dagvaardt Booking na start massaclaim

Consumentenbond dagvaardt Booking na start massaclaim

Reizen

Vandaag, 07:40

Link gekopieerd

De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) hebben Booking.com voor de rechter gedaagd. De organisaties zijn eind juni een claimprocedure gestart. Gesprekken met de hotelboekingssite hebben volgens de organisaties onvoldoende opgeleverd, waardoor ze nu naar de rechter stappen.

De Consumentenbond en CCC beschuldigen het platform van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. Ze vragen de rechter om een schadevergoeding voor consumenten. De massaclaim heeft inmiddels ruim 267.000 aanmeldingen ontvangen.

"Eind juni 2025 startten wij in samenwerking met de Consumentenbond een collectieve actie tegen Booking", legt CCC-voorzitter Bert Heikens uit. "Daarop zijn we in gesprek gegaan met Booking, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Daarom is een vervolgstap noodzakelijk. Wij hebben Booking nu gedagvaard."

Volgens de claimclubs gaat het in totaal om honderden miljoenen euro's schade.

Door ANP

Lees ook

Meer dan 10.000 hotels doen mee met massaclaim tegen Booking.com
Meer dan 10.000 hotels doen mee met massaclaim tegen Booking.com
Al 130.000 aanmeldingen voor massaclaim tegen Booking.com
Al 130.000 aanmeldingen voor massaclaim tegen Booking.com
Website Consumentenbond overbelast door grote claim tegen Booking.com
Website Consumentenbond overbelast door grote claim tegen Booking.com

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.