Chaos op Schiphol door storing bij elektronische paspoortcontrole

Op Schiphol zijn zondagochtend lange rijen ontstaan door een storing bij de elektronische paspoortcontrole. Dat bevestigen de luchthaven en de Koninklijke Marechaussee na berichtgeving van De Telegraaf. Alle automatische controlepoortjes op de luchthaven zijn getroffen. Reizigers moeten daardoor handmatig worden gecontroleerd. Hoe lang de storing nog gaat duren, is niet bekend.

De storing begon rond 06.00 uur, meldt de Marechaussee. Op sociale media verschijnen beelden van grote mensenmassa's die wachten bij de paspoortcontrole. Reizigers spreken van lange wachttijden, die kunnen oplopen tot uren.

Paspoortcontrole verloopt handmatig

Door de storing werken de zogenoemde e-Gates niet. Dat zijn de automatische poortjes waarmee reizigers hun paspoort kunnen laten controleren. Medewerkers van de Marechaussee nemen de controles daarom over aan de balies.

Om de wachtrijen zoveel mogelijk te beperken, wordt de controle tijdelijk versoepeld. Toch zijn lange rijen op dit moment niet te voorkomen, laat een woordvoerder van de Marechaussee weten.

De problemen zorgen onder meer voor vertraging bij reizigers die vanuit een intercontinentale vlucht overstappen op een vlucht binnen Europa. Ook mensen die na hun vakantie via Schiphol naar huis reizen, kunnen er last van hebben.

Geen aanwijzingen voor cyberaanval

Wat de oorzaak van de storing is, wordt nog onderzocht. "Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat het om een hack gaat", zegt de woordvoerder van de Marechaussee, die benadrukt dat het onderzoek nog loopt.

De storing komt op een druk moment: op Schiphol is het extra druk vanwege de herfstvakantie. De luchthaven probeert reizigers op de hoogte te houden van de situatie en de wachtrijen.

Wanneer de elektronische paspoortcontrole weer volledig werkt, is nog onduidelijk.