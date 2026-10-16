Minder treinen door afscheidsfeest en tekort aan verkeersleiders

Op drie treintrajecten rijden vrijdagmiddag minder treinen door een personeelstekort bij ProRail. De herfstvakantie en zieke medewerkers zorgen voor gaten in het rooster. Ook een afscheidsbijeenkomst van collega's speelt een rol, waardoor het tekort niet kon worden opgelost. Reizigers moeten tot in de avond rekening houden met hinder.

De problemen begonnen vrijdag rond 14.30 uur. Het gaat om de trajecten Amersfoort naar Den Haag, Rotterdam naar Utrecht en Bodegraven naar Utrecht.

Wat gebeurt er achter de schermen bij een treinstoring? In onderstaande video laten we het je zien:

3:16 Hart van Nederland legt uit: wat gebeurt er bij een treinstoring?

Afscheidsfeest speelt rol

Volgens ProRail zijn er door de herfstvakantie en een groot aantal zieke medewerkers te weinig treinverkeersleiders beschikbaar. Het lukte niet om de opengevallen diensten op te vullen met collega's die vrij waren, mede doordat er een afscheidsbijeenkomst van twee collega's plaatsvindt.

Treinverkeersleiders houden dag en nacht het treinverkeer in de gaten en komen in actie bij incidenten. Volgens ProRail zijn zij essentieel om het spoor veilig te houden.

Hinder tot in de avond

ProRail verwacht dat de personeelsproblemen in de loop van vrijdagavond zijn opgelost. Tot die tijd rijden op de drie trajecten minder treinen dan normaal.

De spoorbeheerder betreurt de overlast voor reizigers en adviseert om voor vertrek een reisplanner te raadplegen.