Powerbank vliegt in brand op KLM-vlucht naar Curaçao, toestel keert om

Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand vloog. Dat meldt nieuwssite Curaçao.nu. De bemanning wist het vuur te blussen. Het toestel keerde vervolgens terug naar Schiphol.

Het toestel was al enkele uren onderweg toen het omdraaide. Vanaf dat moment was het nog ongeveer vijf uur vliegen terug naar Nederland.

Powerbank in brand

Powerbanks zijn niet verboden aan boord van een vliegtuig, zolang passagiers erbij kunnen. Ze mogen daarom niet in de ruimbagage of in de bagagevakken boven de stoelen worden opgeborgen.

Vorig jaar ging het ook mis met een powerbank op een vlucht vanuit Brazilië naar Amsterdam. Ook toen kon de brand snel worden geblust, maar ontstond er veel rook.

Passagiers omgeboekt

Alle passagiers die met de vlucht naar Curaçao zouden reizen, zijn omgeboekt. Of zij vrijdag alsnog naar Curaçao kunnen vertrekken, is nog niet duidelijk.