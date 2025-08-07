Terug

Powerbank vliegt in brand op KLM-vlucht naar Amsterdam: paniek in cabine

Powerbank vliegt in brand op KLM-vlucht naar Amsterdam: paniek in cabine

Brand

Vandaag, 19:39

Op een KLM-vlucht van São Paulo naar Amsterdam vloog dinsdagavond een powerbank in brand. Het personeel wist het vuur kordaat te blussen, maar daarna stond de cabine wel lange tijd vol rook. Een passagier op de vlucht deelt op sociale media hoe bang ze was: “Ik was in paniek, want dacht dat de rook uit het vliegtuig zelf kwam."

De Braziliaanse passagier Simone Malagoli filmde het incident en plaatste de beelden online. Daarop is te zien hoe passagiers hun gezichten bedekken met kussens, terwijl het cabinepersoneel rondloopt met brandblussers en handdoeken over hun hoofd ter bescherming.

Flinke rookontwikkeling in cabine

De vlucht vertrok dinsdagavond lokale tijd richting Nederland. Vier uur voor de geplande landing ontstond er flinke rookontwikkeling in de cabine, afkomstig van het apparaat in een rugzak.

KLM bevestigt aan Hart van Nederland dat de rook werd veroorzaakt door een oververhitte powerbank. Een woordvoerder laat weten dat het vuur "snel en volgens procedure is geblust, en dat het personeel de passagiers geruststelde". En de powerbank? "Die is waarschijnlijk weggegooid, waarna de vlucht veilig kon worden voortgezet."

