Bemanning vermist zeiljacht meldt zich: last van storm en zeil verloren

De bemanning van het zeiljacht Luna, dat in de nacht van donderdag op vrijdag ten noorden van de Waddeneilanden werd vermist, heeft zich vrijdag gemeld bij het Kustwachtcentrum in Den Helder. Er waren geen grote problemen geweest en niemand is gewond geraakt. Dat laat een woordvoerder van de Kustwacht weten.

Nadat er 24 uur lang geen contact met het jacht kon worden gelegd, startte in de nacht een grote zoektocht ten noorden van Terschelling. Daaraan deden boten, een helikopter en een vliegtuig van de Kustwacht mee. Ook in en rond de havens van de Waddeneilanden is gezocht.

In de bovenstaande video is te zien hoe reddingsdiensten met helikopters naar het jacht hebben gezocht.

Zoektocht gestaakt

Eerder vrijdagochtend zei de woordvoerder dat het jacht niet was aangetroffen en dat de zoektocht was gestaakt. Wel waren berichten uitgestuurd naar het scheepvaartverkeer op de Noordzee en naar de Deense en Noorse kustwachten met het verzoek uit te blijven kijken naar het schip.

De Luna voer, toen de bemanning zich bij de Kustwacht meldde, zo'n 48 kilometer ten westen van de Deense stad Esbjerg. Het jacht had last van de storm en was een zeil verloren. Niemand raakte gewond.