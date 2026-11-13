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Zoektocht naar vermist zeiljacht Luna bij Terschelling levert niets op

Ongeluk

Vandaag, 07:53

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De Kustwacht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met verschillende boten, een helikopter en een eigen vliegtuig gezocht naar een zeiljacht boven Terschelling.

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Donderdag kreeg de Kustwacht een melding van een mogelijk vermist rood zeiljacht met de naam Luna. Een achterblijver had toen ongeveer 24 uur geen contact gehad met de vier opvarenden en deed daarom melding bij het Kustwachtcentrum. Het zeiljacht voer rond die tijd boven Terschelling.

Het jacht is echter niet aangetroffen en de zoektocht is gestaakt, aldus een woordvoerder van de Kustwacht vrijdagochtend.

Het zeiljacht Luna. Beeld: Kustwacht Nederland

Het zeiljacht Luna. Beeld: Kustwacht Nederland

'Niet per se in nood'

De woordvoerder geeft aan dat het schip niet per se in nood hoeft te zijn. "Op de zee is hier en daar geen bereik." Wel zijn berichten uitgestuurd naar het scheepvaartverkeer op de Noordzee met het verzoek uit te blijven kijken naar het jacht. Ook de Deense en Noorse kustwachten zijn gewaarschuwd.

Een woordvoerder zegt: "Er is heel intensief gezocht, ook door de Duitsers, en er is niets gevonden." Ook is er gezocht in en rond de havens van de Waddeneilanden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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