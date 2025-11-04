Terug

Man overleeft twee dagen op onbewoond eiland in IJsselmeer na schipbreuk

Ongeluk

Vandaag, 23:17

Een Duitse man beleefde enkele dagen geleden een filmavontuur in de buurt van Andijk. Toen hij problemen kreeg tijdens het varen, belandde hij op een onbewoond eiland in het IJsselmeer zonder noodsignalen of werkende telefoon. Na twee dagen werd hij gered door de KNRM.

Vlakbij het eiland De Kreupel ging het mis bij de man. Hij kreeg problemen met de motor en het anker waardoor het schip uiteindelijk zonk. Hij strandde op het eiland en kon geen contact meer maken met het vaste land. De schipbreukeling werd na tweeënhalve dag gered van het eiland.

Het eiland De Kreupel ligt tussen Medemblik, Stavoren en Andijk

Zondagochtend werd de KNRM opgeroepen na een melding van een oplettende schipper. "We gingen met zeer beperkte informatie het water op", vertelt Suzanne Kerkhof van de KNRM aan Hart van Nederland. "Toen we aankwamen zagen we een meneer staan met een plastic zak als vlag en een geïmproviseerd tentje. Zijn boot lag half gezonken op de keien. De meneer zag er zo blij uit toen wij aankwamen. We konden hem snel aan boord helpen, we hebben hem in een deken gewikkeld en een kop koffie gegeven."

De gestrande man op het eilandje De Kreupel.

Grap

Suzanne geloofde haar ogen niet. "Ik dacht eerst dat het een grap was. Twee dagen zonder eten op een eiland in het IJsselmeer, dat kan je je niet voorstellen. Eigenlijk gebeurt het alleen in films, niet op De Kreupel voor Andijk. Hoe is dit mogelijk in Nederland?"

Ook hoofdschipper Menno Betzema was erg verbaasd over wat ze aantroffen op het eiland. Tijdens zijn jarenlange ervaring bij de KNRM heeft hij dit nog nooit meegemaakt. "Je zou zeggen dat het een begin is van een heel goed boek, maar het is toch zo gebeurd." Hij benadrukt het belang van het hebben veiligheidsmiddelen aan boord. "Het IJsselmeer blijft toch een onbetrouwbaar stuk water."

Door Redactie Hart van Nederland

