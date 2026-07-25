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Leon werd uit zee gered: ‘Niemand had door hoe ernstig het was’

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 23:05

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Zo'n honderd mensen zijn het afgelopen jaar overleden door een verdrinking. Dat blijkt het cijfers van het CBS. Tijdens de dag voor verdrinkingspreventie proberen instanties aandacht te vragen voor het onderwerp. Want wat blijkt: als je goed de signalen herkent en weet wat je moet doen, kunnen er levens gered worden.

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Dat laatste gebeurde er bij Leon Muizer uit Heemskerk. Twee oplettende surfers konden voorkomen dat hij werd meegesleurd door de stroming, omdat hij in een mui terecht was gekomen. "Het ging heel snel en ik dreef af van de kust. Toen raakte ik heel erg in paniek", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Een van de surfers had mij op zijn surfboard gelegd en naar de kust gebracht. Niemand daar had door hoe ernstig het was geweest."

Meer weten over die bijna-verdrinking van Leon? Bekijk dan bovenstaande video. Daarin zie je naast Leon ook, dat ze nu trainingen geven om verdrinkingen te voorkomen.

Volgens instanties komt dat doordat wij nog steeds het beeld hebben van een film: iemand ligt schreeuwend te spetterend om zich heen zwaaien klopt niet. "Verdrinking gaat heel stilletjes", aldus Emma Margadant van het Haga Ziekenhuis.

In onze explainer video leggen we je uit hoe je een verdrinking kan voorkomen:

Hart van Nederland legt uit: hoe voorkom je verdrinking?
2:54

Hart van Nederland legt uit: hoe voorkom je verdrinking?

Door Redactie Hart van Nederland
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